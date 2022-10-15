Поврежденный участок трубопровода «Дружба» восстановлен. Польский оператор сообщил о возобновлении прокачки нефти

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Технические службы польской компании Pern, оператора , завершили ремонт участка трубопровода, на котором была обнаружена утечка. Об этом говорится в сообщении компании.

В Pern сообщили, что прокачка нефти по ранее поврежденному участку возобновлена. Сейчас поставки осуществляются по обоим нитям западного участка «Дружбы». Что стало причиной утечки, выясняется.

11 октября системы автоматизации Pern выявили утечку на участке трубопровода Дружба примерно в 70 километрах от Плоцка. Была повреждена одна из веток, по которой нефть поступает в Германию. В ходе обследования места утечки польский оператор не выявил признаков причастности к происшествию третьих лиц.

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В конце сентября утечки были обнаружены на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в Балтийском море. Полиция Швеции, обследовавшая места утечек, заявила, что газопроводы были повреждены в результате взрывов. Специалисты из Германии, обследовав повреждения, пришли к выводу, что они могли появиться только в результате использования взрывчатки, сообщал телеканал ARD.

Кто стоит за подрывом газопроводов, пока неизвестно. Власти Швеции, Дании и Германии расследуют случившееся. При этом с Россией данными расследования не поделились.

По неофициальным данным, во взрывах на комплексах «Северного потока» подозревают как Украину, так и Россию. Президент РФ Владимир Путин обвинял в случившемся «англосаксов». Он также заявлял, что организовать подрыв мог тот, кто «технически способен сделать такие взрывы и уже прибегал к таким диверсиям, был пойман за руку, но остался безнаказанным». По его словам, основными бенефициарами диверсии стали Украина, Польша и США.