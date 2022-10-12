Польский оператор заявил, что на одной из веток трубопровода «Дружба» произошла утечка. По нему Россия поставляет нефть в Европу

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На одной из двух веток западного участка нефтепровода «Дружба» выявили утечку. Об этом сообщил польский оператор Pern.

Согласно сообщению компании, системы автоматизации оператора выявили утечку поздно вечером 11 октября на участке трубопровода примерно в 70 километрах от Плоцка.

«Это ветка, по которой нефть поступает в Германию. На данный момент причины происшествия неизвестны, поврежденный участок трубопровода отключен, вторая нитка работает без изменений», — заявили в Pern.

К месту утечки выехали специалисты компании и пожарная служба Польши, чтобы оценить ситуацию и обеспечить безопасность территории.

Другие элементы инфраструктуры оператора, в том числе участок, по которому в Германию через Польшу перевозится нефть, поставляемая танкерами, работают в штатном режиме.

Россия после случившегося продолжила поставлять нефть в Польшу по трубопроводу, сообщили в российской компании «Транснефть». По ее данным, утечка на «Дружбе» произошла ближе к границе с Германией.

Правительство Польши не считает, что утечка стала результатом диверсии, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на слова Матеуша Бергера, полпреда, курирующего при правительстве вопросы стратегической энергетической инфраструктуры Польши.

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Нефтепровод «Дружба» проходит от Самары до территории Беларуси, где разделяется на две ветки. Северная идет через Польшу, Германию, Латвию и Литву. По южной нефть через Украину поступает в Чехию, Словакию и Венгрию.

В конце мая страны Евросоюза согласовали частичный запрет на поставки российской нефти. Эмбарго распространяется на поставки нефти по морю и вступит в силу в декабре 2022 года. При этом Германия и Польша также решили прекратить закупать нефть по трубопроводу «Дружба». В начале сентября страны «Большой семерки» объявили, что в декабре введут потолок цен на российскую нефть.

В конце сентября произошли утечки на трех нитях газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в Балтийском море. Полиция Швеции пришла к выводу, что на трубопроводах произошли взрывы. Удастся ли восстановить газопроводы, пока неизвестно. Власти Евросоюза заявили, что «Северный поток» был поврежден намеренно. По неофициальным данным, в произошедшем подозревают как Украину, так и Россию. Президент РФ Владимир Путин обвинил во взрывах «англосаксов».

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