Польский оператор «Дружбы» заявил, что не выявил вины третьих лиц в утечке из нефтепровода

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Компания Pern, которая является оператором польского участка , не выявила признаков причастности третьих лиц к утечке из нефтепровода.

«Удалив большую часть загрязнений в районе повреждения нефтепровода, технические службы Pern нашли место утечки. Из первичных выводов и из характера деформации трубопровода следует, что на данный момент признаков вмешательства третьих лиц нет», — говорится в сообщении компании.

Что стало причиной утечки из нефтепровода, компания пока не уточняет.

Накануне Pern сообщила об утечке на одной из двух веток западного участка нефтепровода «Дружба», по которой нефть поступает в Германию. Вторая ветка «Дружбы» работает в штатном режиме.

26 сентября стало известно об утечках на трех из четырех ниток газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Полиция Швеции, обследовавшая места утечек, заявила, что газопроводы были повреждены в результате взрывов.

Шведские власти отказались делиться результатами расследования с Россией. По данным немецкого издания Der Tagesspiegel, Россия — среди подозреваемых в причастности к взрывам (также, как писал Der Tagesspiegel, европейские страны подозревают Украину и проукраинские силы).

Президент России Владимир Путин в сентября заявил, что взрывы на газопроводах системы «Северный поток» устроили «англосаксы». 12 октября он сказал, что случившееся мог организовать тот, кто «технически способен сделать такие взрывы и уже , был пойман за руку, но остался безнаказанным».

Взрывы на «Северных потоках» — очень подробно

Кому выгоден подрыв «Северных потоков»? Сколько потеряет Россия? А их отремонтируют? И как вообще их взорвали? Все, что известно о самой загадочной диверсии года

Взрывы на «Северных потоках» — очень подробно

Кому выгоден подрыв «Северных потоков»? Сколько потеряет Россия? А их отремонтируют? И как вообще их взорвали? Все, что известно о самой загадочной диверсии года