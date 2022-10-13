Польский оператор «Дружбы» заявил, что не выявил вины третьих лиц в утечке из нефтепровода
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Компания Pern, которая является оператором польского участка нефтепровода «Дружба», не выявила признаков причастности третьих лиц к утечке из нефтепровода.
«Удалив большую часть загрязнений в районе повреждения нефтепровода, технические службы Pern нашли место утечки. Из первичных выводов и из характера деформации трубопровода следует, что на данный момент признаков вмешательства третьих лиц нет», — говорится в сообщении компании.
Что стало причиной утечки из нефтепровода, компания пока не уточняет.
Накануне Pern сообщила об утечке на одной из двух веток западного участка нефтепровода «Дружба», по которой нефть поступает в Германию. Вторая ветка «Дружбы» работает в штатном режиме.
26 сентября стало известно об утечках на трех из четырех ниток газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Полиция Швеции, обследовавшая места утечек, заявила, что газопроводы были повреждены в результате взрывов.
Шведские власти отказались делиться результатами расследования с Россией. По данным немецкого издания Der Tagesspiegel, Россия — среди подозреваемых в причастности к взрывам (также, как писал Der Tagesspiegel, европейские страны подозревают Украину и проукраинские силы).
Президент России Владимир Путин в сентября заявил, что взрывы на газопроводах системы «Северный поток» устроили «англосаксы». 12 октября он сказал, что случившееся мог организовать тот, кто «технически способен сделать такие взрывы и уже прибегал к таким диверсиям, был пойман за руку, но остался безнаказанным».