В Латвии собираются ограничить продление ВНЖ россиянам

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Правящая коалиция Латвии договорилась о том, что временные виды на жительство (ВНЖ), выданные россиянам в стране, будут продлевать лишь в редких случаях. Об этом, сообщает Delfi, заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

О каких исключениях идет речь, не уточняется. По словам Кариньша, в ближайшие недели латвийское правительство примет конкретные решения по этому вопросу. Ожидается, что это произойдет на осенней сессии сейма, которая стартует в сентябре.

Также Кариньш сообщил, что коалиция «концептуально договорилась» ограничить въезд граждан РФ в Латвию по шенгенским визам. Премьер отметил, что власти страны ждут соответствующий законопроект от МВД Латвии.

Ранее парламентский секретарь МИД Латвии Занда Калниня-Лукашевича говорила, что к исключениям могут отнести выдачу вида на жительства гражданам РФ или Беларуси, которые вступили в брак с гражданином Латвии.

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После начала войны в Украине Латвия практически перестала выдавать россиянам визы и ВНЖ. 14 августа президент страны Эгил Левитс предложил пересмотреть ВНЖ и визы, уже выданные Латвией гражданам России. Он считает, что ВНЖ тех, кто поддерживает российское вторжение в Украину, должны быть аннулированы или не должны продлеваться, за исключением особых обстоятельств.

В августе на обсуждение в Евросоюзе было официально внесено предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам. Его будут обсуждать в конце августа в Праге на встрече глав МИД стран ЕС. За визовые ограничения выступают Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Чехия. Против ограничения выдачи туристических виз выступил канцлер Германии Олаф Шольц. По его мнению, эта мера усложнит выезд из России для несогласных с действующей властью.

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