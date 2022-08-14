Президент Латвии предложил пересмотреть решения по визам и видам на жительство, предоставленным гражданам РФ

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Президент Латвии Эгил Левитс заявил, что власти страны должны пересмотреть виды на жительство (ВНЖ) и визы, уже выданные Латвией гражданам России, сообщает Delfi.

По словам президента, тем, кто поддерживает российскую агрессию в Украине, ВНЖ должны быть аннулированы или, как минимум, они не должны продлеваться, за исключением особых обстоятельств.

, их неоправданная щедрость в выдаче видов на жительство российским гражданам, за которой скрывались лишь корыстные интересы некоторых политических бизнесменов, создали риски безопасности и поспособствовали двуязычию. Пришло время провести ревизию последствий этой неудавшейся и опасной политики, — заявил Левитс.

Левитс напомнил, что жителям Латвии, которые в будущем рассчитывают принять российское гражданство, не будут выдавать виды на жительство. «Они должны будут покинуть нашу страну», — сказал президент Латвии.

Левитс добавил, что Латвия не выдает туристические визы россиянам с первого дня войны в Украине, но некоторые страны продолжают это делать. «Считаю, что Латвии вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими странами-единомышленницами нужно выдвинуть требование в дальнейшем уже на уровне Европы прервать выдачу туристических виз гражданам России. Это было бы дополнительной санкцией против России», — заявил он.

Некоторые страны Евросоюза официально вынесли на обсуждение предложение запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Кроме Латвии на уровне правительств это поддержали Эстония, Литва и Чехия. В Финляндии, где идею подержали ведущие политические партии, предложили сократить выдачу туристических виз россиянам. В то же время канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ему «трудно» согласиться с предложением о запрете виз.

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