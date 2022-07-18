Российские концертные агентства начали включать в договоры с артистами пункт о запрете высказываний про войну и политику со сцены

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Крупные концертные агентства в России стали включать в контракты с артистами пункт, который запрещает политические заявления со сцены. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей индустрии.

Издание получило копию договора с одной из российских групп. Договор обязывает «избегать любых политических тем при проведении концерта» и запрещает «распространять не соответствующую действительности информацию о ходе специальной военной операции на Украине любым способом, включая аудиовизуальный способ».

Также в договоре прописан запрет на использование символики: украинской государственной, похожей на нее и иной «в целях формирования неправильных выводов о целях и задачах Вооруженных сил РФ на территории Украины, любой дискредитации Российской Федерации, государственных органов РФ, в том числе Вооруженных сил РФ».

Если эти условия будут нарушены, а концерт перенесут или отменят, исполнителю придется компенсировать расходы на организацию мероприятия и в течение трех дней заплатить штраф 500 тысяч рублей, говорится в договоре.

Ограничения связаны с необходимостью «застраховать выступление артиста», заявил Эдуард Ратников — глава агентства TCI, которое устаивало концерты Rammstein, «Арии», «Алисы» и других коллективов.

После начала войны в России стали отменять выступления артистов, которые высказывали антивоенную позицию. Некоторые музыканты, выступающие против войны, сами отменяли свои концерты в РФ.

В начале июля петербургское издание «Фонтанка» опубликовало список российских артистов, чьи выступления якобы признаны властями нежелательными. В него вошли ДДТ, Нойз МС, Монеточка, Земфира.