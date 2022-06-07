Манижа рассказала, что ее сняли с фестиваля Stereoleto. Организаторы заявили, что это произошло по «не зависящим от них причинам»

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Певица Манижа заявила, что ее «сняли» с фестиваля Stereoleto, который пройдет в Санкт-Петербурге 12-13 июня.

Кто и почему принял это решение, Манижа не рассказала. Это неясно и из сообщения на странице фестиваля в соцсетях, согласно которому выступление отменяется по «не зависящим» от организаторов причинам.

Перед этим в некоторых изданиях и телеграм-каналах, поддерживающих войну в Украине, развернулась кампания с требованием отменить выступление на фестивале Stereoleto Манижи из-за ее .

Основатель фестиваля Илья Бортнюк в комментарии «Фонтанке» заявил, что отмена выступления Манижи связана с «логистическими причинами», одновременно назвав решение «обоюдным» и «правильным в данной ситуации».

Как следует из заметки «Фонтанки», Бортнюк подтвердил получение требований отменить выступление Манижи. По его словам, они исходили от «практически фашистских» групп, которые протестовали и против выступления певицы на «Евровидении». Связано ли это решение с жалобами, в статье прямым текстом не говорится.

4 июня после аналогичной медийной кампании был отменен концерт в Санкт-Петербургской филармонии оркестра под управлением дирижера Василия Синайского, опубликовавшего обращение против войны в Украине.

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