Петербургская филармония отменила концерт Василия Синайского. Против дирижера, осудившего вторжение в Украину, развернули кампанию в телеграме

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Санкт-Петербургская филармония отменила запланированный на 4 июня концерт симфонического оркестра под управлением Василия Синайского, опубликовавшего обращение против войны в Украине.

В сообщении на сайте филармонии причины отмены не поясняются. Заместитель художественного руководителя филармонии Евгений Петровский заявил «Фонтанке», что концерт отменен из-за болезни дирижера.

За несколько дней до концерта, пишет «Фонтанка», в телеграм-канале «Культурный фронт Z» начали появляться посты с требованием отменить концерт Синайского из-за его протеста против войны. В конце февраля Синайский, возглавляющий чешский филармонический оркестр имени Яначека, опубликовал обращение, в котором, в частности, называл войну в Украине «подлым вторжением».

Публикация с критикой Синайского также появилась на сайте канала «Царьград», а сайт телеканала 78 разместил статью, в которой со ссылкой на директора филармонии Илью Черкасова говорилось, что Синайский «сожалеет» об антивоенном обращении. При этом Черкасов уверял, что отменять концерт филармония не собирается.

Отмененный концерт Василия Синайского в Санкт-Петербургской филармонии было приурочен к 75-летию дирижера. Синайский в разные годы возглавлял Государственный малый симфонический оркестр СССР, симфонический оркестр Московской филармонии, оркестры Латвии, Нидерландов, был главным приглашенным дирижером симфонического оркестра «Би-Би-Си» и главным дирижером Большого театра.

Читайте также

Источники «Медузы» утверждают: в Кремле «обеспокоены» тем, что все больше знаменитостей выступают против войны. Бороться с этим планируют с помощью «креативных акций»

Читайте также

Источники «Медузы» утверждают: в Кремле «обеспокоены» тем, что все больше знаменитостей выступают против войны. Бороться с этим планируют с помощью «креативных акций»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь