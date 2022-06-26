«Главклуб» объявил об отмене концертов Anacondaz, Манижи и «Несчастного случая» под давлением властей. Эти музыканты выступали против войны

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Московский «Главклуб» сообщил, что «под давлением государственных органов» принял решение отменить фестивальное выступление группы Anacondaz 26 июня, а также концерты Манижи 8 июля и «Несчастного случая» 3 июля.

Все эти музыканты высказывались против войны в Украине. Это не первый случай отмены (или попыток срывов) их выступлений в России.

Решение было принято после получения уведомлений о проведении внеплановых проверок Роспотребнадзором и МЧС. Из пресс-релиза следует, что перед этим представители российских властей несколько недель требовали отмены выступлений, однако в клубе отказывались. Под какими предлогами выдвигались эти требования, в сообщении не уточняется.

«Извините, мы пытались», — заявили в клубе.

После продолжавшихся несколько недель звонков нам из разных инстанций, в пятницу, 24 июня, в течение пары часов после нашего очередного отказа нами были получены уведомления о проведении двух внеплановых проверок со стороны Роспотребнадзора и МЧС.

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