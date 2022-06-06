Макс Корж отменил концерты в России. Ранее он опубликовал антивоенный трек «Свой дом»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Белорусский рэпер Макс Корж объявил о переносе стадионного тура по России.
«Малые, как вы уже догадались, в этом году в наших странах концертов не будет. Не могу я петь про жизнь в кайф, когда каждый день эти жизни отбираются! Берегите себя! Все будет хорошо!» — написал музыкант в сторис у себя в инстаграме.
Согласно расписанию на сайте Коржа, его ближайший концерт пройдет 18 июня в Ташкенте.
Планировавшиеся выступления в Екатеринбурге, Новосибирске, Петербурге, а также в Риге теперь помечены как перенесенные без точной даты.
4 июня Макс Корж выпустил антивоенный трек «Свой дом» (он не вышел в стримингах в России и Беларуси). В песне есть такие строки:
Весна рыдает, Украина пылает,
Мир не менялся, мир таков.
Эй, брат, бывай, где будем, кто знает?
Но прав, кто защищает свой дом.