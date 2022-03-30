Антимонопольные органы Евросоюза пришли в офисы «Газпрома» в рамках расследования роста цен на газ

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Власти Евросоюза провели обыски в офисах подразделений «Газпрома» в Германии, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Также про обыски в офисах «Газпрома» в Евросоюзе рассказал источник Reuters.

Обыски проводили антимонопольные регулирующие органы Евросоюза. Они прошли в том числе в офисах компаний Gazprom Germania GmbH и Wingas GmbH, на которые приходится около 20% поставок газа на немецкий рынок.

Обыски прошли в рамках антимонопольного расследования против «Газпрома». Его проводят власти Евросоюза, они проверяют, не сокращала ли компания поставки газа специально, чтобы повысить его цену.

В сентябре 2021 года группа депутатов Европарламента попросила Еврокомиссию проверить роль «Газпрома» в повышении цен на газ в Европе. В январе 2022 года еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер рассказала о предварительном расследовании в отношении «Газпрома». «Заставляет задуматься, что компания, учитывая растущий спрос, ограничивает предложение. Это довольно редкое поведение», — отметила Вестагер.

Президент России Владимир Путин в октябре 2021 года заявлял, что дефицит газа на европейском рынке сложился из-за погодных условий, недостаточной закачки газа в подземные хранилища и экономической политики Еврокомиссии. Путин добавил, что Россия «здесь ни при чем» и что «Газпром» не только не сократил, а увеличил поставки газа на европейский рынок.

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Цены на газ в Европе растут с весны 2021 года. Тогда они составляли 250-300 долларов за тысячу кубометров, а уже в декабре впервые превысили 2000 долларов. Затем стоимость газа немного снизилась, но все равно оставалась высокой.

В начале марта цены на газ на европейском рынке впервые превысили 3000 долларов за тысячу кубометров. Очередное подорожание сырья произошло на фоне начала войны в Украине и введения жестких экономических санкций против России.

В конце марта Путин поручил принимать оплату за российский газ от «недружественных» стран только в рублях. Страны «Большой семерки» и Евросоюз отвергли это требование. В Кремле ответили: «Нет оплаты — нет газа». На фоне этого остановились поставки российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа».

Подробнее про перевод оплаты за газ в рубли

Путин потребовал, чтобы «недружественные страны» платили за российский газ в рублях. Звучит как-то странно. А что, если откажутся? Или вообще перестанут покупать? Объясняет экономист Марсель Салихов

Подробнее про перевод оплаты за газ в рубли

Путин потребовал, чтобы «недружественные страны» платили за российский газ в рублях. Звучит как-то странно. А что, если откажутся? Или вообще перестанут покупать? Объясняет экономист Марсель Салихов

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