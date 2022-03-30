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Поставки российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа» через компрессорную станцию Мальнов на польско-германской границе остановились. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные немецкого газотранспортного оператора Gascade.

Днем 29 марта потоки газа в восточном направлении в Польшу из Германии по «Ямал — Европа» через Мальнов составляли 1 451 155 , но затем упали до нуля. Что стало причиной остановки прокачки газа, не уточняется.

Поставки по другим газопроводам, включая «Северный поток — 1» продолжаются, передает агентство.

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28 марта, как сообщал ТАСС, «Газпром» впервые за две недели заказал часть мощностей прокачки газа в Германию через Польшу по газопроводу «Ямал — Европа» на полные сутки 29 марта. На следующий день российская компания сделала еще один резерв мощностей прокачки по тому же трубопроводу на 30 марта.

При этом фактические поставки не гарантируются, поскольку «Газпром» не всегда использует зарезервированные мощности, отмечает Reuters.

На фоне западных санкций президент РФ Владимир Путин поручил принимать оплату за российский газ от «недружественных» стран только в рублях. Страны и Евросоюз отвергли это требование.

Еще до отказа ЕС в Кремле предупреждали: «Нет оплаты — нет газа». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Россия в этом вопросе «не собирается заниматься благотворительностью».

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