Путин поручил принимать оплату за российский газ от «недружественных» стран только в рублях

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Президент России Владимир Путин решил перевести в рубли оплату за российский природный газ, поставляемый в . Об этом он заявил на совещании с членами правительства, сообщается на сайте Кремля.

Путин заявил, что заморозкой российских активов за рубежом Запад «перечеркнул доверие к этим валютам».

И Соединенные Штаты Америки, и ЕС объявили, в принципе, дефолт настоящий по своим обязательствам перед Россией. <…> В этой связи поставлять наши товары в Европейский Союз, в США и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла.

Покупатели российского газа должны будут приобретать рубли на российском внутреннем валютном рынке. Путин поручил Центробанку за неделю определить порядок таких операций.

При этом президент отметил, что Россия продолжит поставлять природный газ по объемам, ценам и принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах.

Одной из санкционных мер, введенных против России из-за вторжения в Украину, стала заморозка российских золотовалютных резервов, хранящихся за рубежом. Из-за этого Россия потеряла доступ почти к половине своих резервов.

Ранее Владимир Путин разрешил российским гражданам, компаниям и самому государству выплачивать кредиторам из «недружественных» стран в рублях.

Международное рейтинговое агентство Fitch предупредило, что будет считать дефолтом выплаты России по еврооблигациям в рублях. В середине марта Минфину РФ удалось провести платеж по евробондам в валюте.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь