Госдепартамент: США и НАТО готовы провести новую встречу с Россией

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США и НАТО готовы снова встретиться с представителями России для обсуждения вопросов европейской безопасности. Об этом сообщил Госдепартамент США по итогам переговоров госсекретаря Энтони Блинкена и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Блинкен и Столтенберг обсудили дальнейшие шаги после заседания Совета Россия — НАТО, прошедшего 12 января.

США и НАТО готовы к новой встрече с Россией и привержены продолжению диалога. Они также призывают Россию «к деэскалации продолжающейся агрессии против Украины», говорится в заявлении Госдепартамента по итогам разговора Блинкена и Столтенберга.

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Осенью 2021 года Россия начала концентрировать войска возле границы с Украиной. На Западе стали говорить о том, что Москва готовится к вторжению.

В декабре 2021 года президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден дважды провели переговоры. Россия выдвинула США и НАТО условия по гарантиям безопасности. Одно из них — Украина не должна войти в альянс.

10-13 января в Европе прошли три раунда переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ, на которых обсуждались требования Москвы. Представители российской стороны оценили переговоры как неудачные.

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