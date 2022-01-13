Постпред РФ при ОБСЕ: Россия не получила адекватного ответа на свои предложения по гарантиям безопасности

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич заявил на пресс-конференции в Вене по итогам заседания совета организации, что Россия не получила адекватного ответа на предложения по гарантиям безопасности. Об этом сообщает «Интерфакс».

Все вращалось вокруг их озабоченностей, якобы агрессивного поведения России, особенно в контексте украинских событий. Они по-своему интерпретировали закрепленный в документах ОБСЕ принцип неделимости безопасности, считая, что никто не может повлиять на выбор системы безопасности для того или иного государства.

По словам Лукашевича, Россия разочарована итогами заседания ОБСЕ в Вене и ожидала «предметных, всесторонних обсуждений». При этом он отметил, что Россия не рассматривала и не рассматривает ОБСЕ в качестве основной площадки для обсуждения своих предложений о гарантиях безопасности, поскольку «здесь накопилось очень много своих системных проблем».

О переговорах с США и НАТО по безопасности доложат президенту России Владимиру Путину, он определит «степень готовности идти на какие-то дальнейшие шаги», добавил постпред.

«Медузе» нужна ваша помощь. Прямо сейчас Каждый день наша редакция продолжает работать — вопреки давлению государства и только благодаря вам. Спасибо вам огромное! Это очень воодушевляет. «Медузе» по-прежнему нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите нас.

Обсуждение темы безопасности в рамках ОБСЕ стало продолжением переговоров России, США и НАТО, которые прошли 10 и 12 января в Женеве и в Брюсселе.

Переговоры о гарантиях безопасности в Европе начались после сообщений о стягивании российских войск к границам Украины. Западные страны опасаются возможного вторжения России. Москва эти подозрения отрицает.

Накануне переговоров МИД России опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о взаимных гарантиях безопасности. Среди прочего в них предлагалось отказаться от дальнейшего расширение альянса на восток и исключить присоединение к нему Украины. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, участвовавшего в переговорах в Женеве, США и НАТО не готовы выполнять требования России.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!