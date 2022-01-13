Замглавы МИД РФ заявил, что США фактически сказали «нет» на переговорах по гарантиям безопасности. Рубль и акции упали

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, участвовавший в переговорах с США о гарантиях безопасности в Европе, заявил в эфире RTVI, что США и НАТО не готовы выполнять требования России.

По словам замминистра, Россия представила проекты документов и готова работать над ними, чтобы подготовить к подписанию. «Это невозможно на сегодня, потому что по ключевым элементам этих текстов Соединенные Штаты и их союзники фактически говорят нам „нет“», — заявил Рябков. Он подчеркнул, что по некоторым моментам США готовы продолжать обсуждение, но, по словам дипломата, это «вторично по отношению к тому же нерасширению НАТО».

Вот в известной мере тупик или как бы разница в подходах. Но без прояснения того, есть ли хотя бы какой-то ресурс, какой-то запас гибкости с той стороны для работы по серьезным сюжетам, оснований садиться в ближайшие дни, вновь собираться и начинать эти же самые обсуждения я не вижу.

После заявления Рябкова индекс Мосбиржи упал на 2,23% до уровня 3744 пунктов. Также снизился курс российского рубля по отношению к доллару и евро: за один доллар на торгах предлагают 74,99 рубля (+0,28 рубля), а за евро — 85,96 (+0,47 рубля).

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На фоне наращивания российских войск у границ Украины власти России предложили США и их союзникам проект договора о гарантиях безопасности в Европе. Москва среди прочего предложила исключить присоединение Украины и других постсоветских стран к НАТО.

10 января в Женеве прошли переговоры России и США по гарантиям безопасности, 12 января в Брюсселе впервые за два года состоялся саммит Россия — НАТО, посвященный той же теме. Стороны ни о чем конкретном не договорились. На 13 января в Вене запланированы переговоры представителей России и ОБСЕ.

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