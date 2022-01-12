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Если будет устрашение, Россия ответит устрашением Кратчайший пересказ выступления замглавы МИД РФ после переговоров с НАТО

Источник: Meduza

Переговоры выявили большое количество расхождений по фундаментальным вопросам, но это был разговор по душам. Мы честно указали НАТО, что дальнейшее ухудшение отношений несет серьезные риски. Если они перейдут к политике сдерживания, мы пойдем на контрсдерживание, если это будет устрашение — мы ответим контрустрашением. Если не получится парировать угрозы политическими мерами — мы будем использовать военные. Попытки построить безопасность без участия России контрпродуктивны. Для нас абсолютный императив — прекращение политики открытых дверей и юридические гарантии дальнейшего непродвижения НАТО на восток. Расширение создает для нас неприемлемые риски, которым мы будем противостоять. Тезис о том, что никто не может определять политику НАТО в отношении своих членов, безоснователен. Мы не исключаем восстановления своей дипмиссии при альянсе. Власти Украины нужно заставить соблюдать Минские соглашения — тогда деэскалация возможна. НАТО должно прекратить всякую военную помощь Киеву.

Это приблизительный пересказ заявлений замглавы МИД РФ Александра Грушко, сделанных после встречи Россия — НАТО в Брюсселе. Высказывания приведены от первого лица для удобства чтения и необязательно являются дословными.

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Фото на обложке: Yves Herman / Reuters / Scanpix / LETA

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