«Существует реальный риск вооруженного конфликта в Европе» Что сказал генсек НАТО после переговоров с Россией в Брюсселе. Кратчайший пересказ

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Это была непростая дискуссия. У нас с Россией есть серьезные разногласия, но то, что мы их обсуждаем — это уже хорошо. Мы два года вообще не разговаривали. Россия требует не расширять НАТО и вывести войска из восточных стран блока — для нас это неприемлемо. Каждая страна, в том числе Украина, может сама выбирать свой путь. Россия не может решать, кто вступит в НАТО, а кто нет. НАТО — оборонительный альянс, не мы развалили Югославию, она развалилась сама, мы лишь пришли в Косово и Боснию, чтобы остановить злодеяния. Расширение НАТО — не агрессия, а Россия уже проявляла агрессию против Украины. Наш диалог труден, но необходим. Существует реальный риск возникновения вооруженного конфликта в Европе, поэтому такие встречи, как сегодня, важны. Мы готовы сесть за стол переговоров, чтобы предотвратить конфликт. Но если Россия применит силу, мы применим серьезные санкции.

Это приблизительный пересказ заявлений генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, сделанных после встречи Россия — НАТО в Брюсселе. Высказывания приведены от первого лица для удобства чтения и необязательно являются дословными.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!

Фото на обложке: Olibier Hoslet / EPA / Scanpix / LETA