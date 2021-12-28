Власти Москвы решили выселить комитет «Гражданское содействие» из помещения, которое организация занимает 10 лет

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Департамент городского имущества Москвы потребовал от правозащитного комитета « » покинуть занимаемое помещение. Об этом свидетельствует полученное комитетом письмо; его копия есть у «Медузы».

В письме сообщается, что в 2012 году департамент городского имущества Москвы и «Гражданское содействие» заключили договор о безвозмездном использовании помещения на Олимпийском проспекте сроком на пять лет. Затем договор был продлен на неопределенный срок, так как ни одна из сторон не выразила желания его расторгнуть. При этом, по Гражданскому кодексу, у каждой стороны было право отказаться от договора в любой момент.

Сейчас департамент городского имущества Москвы уведомил «Гражданское содействие» об отказе от договора и потребовал освободить помещение не позднее, чем через 40 дней.

Глава «Гражданского содействия» Светлана Ганнушкина рассказала « », что в 2019-2020 годах правозащитникам предложили обсудить вопрос о заключении нового договора на помещение. Они ответили, что не видят в этом надобности, так как действующий договор к тому времени стал бессрочным.

Нынешнее требование властей Москвы Ганнушкина связала с «общей тенденцией уничтожения гражданского общества в России». «Я думаю, мы можем еще побороться на законном основании», — сказала она.

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Комитет «Гражданское содействие» начал работу в 1990 году. Организация занимается помощью беженцам и мигрантам. В 2015 году она была включена в реестр НКО-«иностранных агентов».

В 2018 году общество лишилось помещения в Петербурге, которое занимало более 20 лет. В 2021 году от центра « » потребовали освободить офис в Москве. Обе организации в России объявили «иноагентами», ликвидировали по решению суда.

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