Власти Петербурга выселяют «Мемориал» из здания, которое общество занимало более 20 лет

Общество выселяют из здания в Санкт-Петербурге, которое правозащитники занимали больше 20 лет.

Как сообщил депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский, власти города отказались продлевать с организацией договор аренды.

«Мемориал» с 1997 года арендовал помещение в старинном здании на Разъезжей улице, которое находится в собственности города. Договор аренды с правозащитниками неоднократно продлевался, последний раз в 2011 году.

Исполнительный директор «Мемориала» Галина Школьник сообщила «Интерфаксу», что срок аренды помещения истек в феврале 2017 года. Еще за полгода до этого правозащитники обращались в Смольный с просьбой о продлении, но ответа не было.

«Нас все это время никто не выселял. В договоре есть пункт о том, что, если стороны не имеют претензий, то договор считается действующим», — добавила Школьник.

По ее словам, «Мемориал» ждет разъяснений от городских властей и, если решение останется неизменным, будет обращаться в суд.