Власти Петербурга выселяют «Мемориал» из здания, которое общество занимало более 20 лет
Общество «Мемориал» выселяют из здания в Санкт-Петербурге, которое правозащитники занимали больше 20 лет.
Как сообщил депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский, власти города отказались продлевать с организацией договор аренды.
«Мемориал» с 1997 года арендовал помещение в старинном здании на Разъезжей улице, которое находится в собственности города. Договор аренды с правозащитниками неоднократно продлевался, последний раз в 2011 году.
Исполнительный директор «Мемориала» Галина Школьник сообщила «Интерфаксу», что срок аренды помещения истек в феврале 2017 года. Еще за полгода до этого правозащитники обращались в Смольный с просьбой о продлении, но ответа не было.
«Нас все это время никто не выселял. В договоре есть пункт о том, что, если стороны не имеют претензий, то договор считается действующим», — добавила Школьник.
По ее словам, «Мемориал» ждет разъяснений от городских властей и, если решение останется неизменным, будет обращаться в суд.
Никаких объективных причин отказать «Мемориалу» в праве и дальше арендовать помещение, нет и не может быть: условия договора они не нарушали, арендную плату вносили вовремя, ущерба помещению не причиняли, никаких претензий к ним как к арендаторам у городских властей никогда не было. И все же решено — выселить! Почему? Можно только догадываться.