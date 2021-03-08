От центра «Насилию.нет» потребовали освободить офис, где принимают пострадавших от домашнего насилия

Арендодатель потребовал в течение месяца освободить помещение, в котором находится офис центра помощи пострадавшим от домашнего насилия « ». Об этом говорится в открытом письме руководителя центра Анны Ривиной, которое опубликовано в фейсбуке.

По словам Ривиной, в начале февраля в центр пришла бумага якобы из Росимущества. В ней содержалась просьба «срочно освободить помещение в добровольном порядке» до 10 февраля. Бумага была без подписи и печати. В Росимуществе сообщили, что не имеют к ней отношения.

Позднее арендодатель дважды без предупреждения появился в центре во время рабочего дня. В первый раз он пришел в сопровождении «нескольких братков в кожаных куртках». Они объяснили, что «зашли чайку попить». Во второй раз поводом для визита якобы стал обмер помещения.

Наконец, нам удалось с ними встретиться и толком поговорить. Нам прямым текстом сказали, что мы со своей деятельностью им не подходим и у нас есть месяц, чтобы освободить помещение. Теперь мы должны до конца марта срочно переехать и перевезти всю адресную помощь в другое помещение, которого у нас нет.

Ривина подчеркнула, что в помещении, о котором идет речь, центр принимает пострадавших, проводит группы поддержки, устраивает образовательные мероприятия. Только за 2020 год там проконсультировали 960 жертв домашнего насилия. «Новый офис для такой масштабной организации — это большие деньги», — отметила Ривина.

В декабре 2020 года центр «Насилию.нет» был внесен в список «иностранных агентов» Минюста России. Анна Ривина отреагировала на это так: «95% нам прилетело за законопроект против насилия, а 5% — за пропаганду ЛГБТ».

В начале марта Ривину поместили на обложку журнала Time. В статье, которая была опубликована в журнале, отмечалось, что фонд «Насилию.нет» сталкивается «с растущей враждебностью со стороны Кремля и Русской православной церкви».

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