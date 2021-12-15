Германия объявила о высылке двух сотрудников посольства России после приговора по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили

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Власти Германии объявили двух сотрудников российского посольства в Берлине персонами нон грата в связи с приговором предполагаемому офицеру ФСБ по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Об этом заявила министр иностранных дел Анналена Бербок.

Глава МИД Германии назвала убийство Хангошвили тяжким нарушением немецкого права и суверенитета ФРГ. В связи с приговором суда посол России Сергей Нечаев был вызван в ведомство, где ему объявили о высылке российских дипломатов.

15 декабря суд в Берлине приговорил к пожизненному заключению 56-летнего россиянина Вадима Красикова (он же «Вадим Соколов»). Его признали виновным в убийстве бывшего чеченского полевого командира и гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в берлинском парке Тиргартен в августе 2019-го.

Власти Германии считают, что Красиков — высокопоставленный офицер спецназа ФСБ «Вымпел», который получил приказ убить Хангошвили от неустановленного государственного органа России.

Власти России отрицали причастность к убийству Хангошвили. Российское посольство в Германии сочло вердикт суда по этому делу необъективным и политически мотивированным. Дипмиссия также заявила, что утверждения о причастности Москвы не будут оставлены без реакции.

В декабре 2019 года немецкие власти уже выслали двух сотрудников посольства РФ в связи с этим делом. В ответ из России выслали двух немецких дипломатов.

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