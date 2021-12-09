The New York Times: диспетчер, посадивший самолет с Романом Протасевичем в Минске, назвал это операцией КГБ

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Диспетчер «Белаэронавигации» Олег Галегов, который посадил в Минске самолет Ryanair с оппозиционным журналистом и бывшим главредом телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем, находится в Польше. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на неназванных европейских официальных лиц в сфере безопасности.

Ранее белорусское издание «Наша нива» сообщило со ссылкой на коллег Галегова, что он покинул Беларусь. Один из собеседников издания тогда предположил, что Галегов, который является этническим грузином и переехал в Беларусь во взрослом возрасте, вернулся в Грузию.

По информации The New York Times, летом 2021 года Галегов нелегально пересек белорусско-польскую границу. Изначально он связался с посольством США в Варшаве, но там его перенаправили к польским властям. Галегов рассказал им, что самолет с Протасевичем принудили к посадке в Минске в результате операции Комитета госбезопасности Беларуси.

Пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын заявил лишь, что властям Польши удалось получить информацию от «прямого свидетеля [посадки рейса Ryanair] на диспетчерской вышке». По его словам, там находился офицер КГБ, который «в решающий момент» взял под контроль действия диспетчера. При этом офицер говорил с кем-то по телефону, сообщая, что происходит с самолетом, добавил Жарын.

В мае 2021 года рейс Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения белорусских диспетчеров о бомбе на борту. После посадки были задержаны Роман Протасевич и его девушка, гражданка России Софья Сапега.

Власти Беларуси обвиняют Протасевича в организации массовых беспорядков, грубом нарушении общественного порядка и разжигании социальной розни из-за его роли в протестах против Александра Лукашенко в 2020 году. Сапегу обвинили в том, что она администрировала телеграм-канал «Черная книга Беларуси», где публиковали личные данные белорусских силовиков.

Из-за посадки самолета Ryanair Евросоюз ввел секторальные санкции против Беларуси и закрыл свое воздушное пространство для белорусской авиакомпании «Белавиа». Протасевич после задержания дал белорусским государственным СМИ ряд интервью, в которых осудил оппозицию.

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