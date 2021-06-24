Евросоюз ввел секторальные санкции в отношении Беларуси

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Европейский союз ввел санкции в отношении калийной и нефтяной отраслей экономики Беларуси. Экспорт продукции этих отраслей в ЕС будет ограничен.

В Официальном журнале ЕС также сообщается, что странам-членам Евросоюза запрещается продавать Беларуси товары двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях, а также технологии и программное обеспечение для мониторинга или перехвата интернета и телефонной связи.

Кроме того, ограничен доступ Беларуси к рынкам капитала ЕС, а Европейский инвестиционный банк прекращает «любые платежи или перечисление любых средств» в рамках проектов в государственном секторе и контрактов с властями на оказание технической помощи.

Помимо этого в Беларусь из ЕС запрещено поставлять товары, используемые для производства или обработки табачной продукции.

Новые санкции в отношении Беларуси вводятся после .

Ранее Евросоюз и США по этой же причине уже расширили персональные санкционные списки.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег