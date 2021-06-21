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Российский бизнесмен Михаил Гуцериев попал в санкционный список ЕС против Белоруссии из-за «давней дружбы» с Лукашенко

Источник: Совет Европы

Российский миллиардер, глава группы «Сафмар» Михаил Гуцериев попал под новые санкции Евросоюза против Белоруссии. 

В ЕС объяснили включение Гуцериева в список тем, что благодаря «давней дружбе» с Александром Лукашенко он «накопил богатство и влияние среди политической элиты» страны. 

Как отмечается в заявлении Совета ЕС, Гуцериеву в Белоруссии принадлежит Неждинский горно-обогатительный комбинат, а также заправки и нефтебазы «Славнефти», гостиница, бизнес-центр и терминал аэропорта в Минске.

Всего в новом санкционном списке Евросоюза 78 человек и восемь организаций. По мнению ЕС, семеро из них ответственны за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске, а остальные фигуранты списка открыто поддерживают Лукашенко или прямо получают выгоду от действий белорусских властей.

Михаил Гуцериев занимает 60-е место в списке самых богатых людей России по версии Forbes. Его состояние издание оценивает в 2,5 миллиарда долларов. 

С учетом нового расширения санкционный список ЕС против Белоруссии насчитывает 166 человек и 15 компаний.

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