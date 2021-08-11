RT взял интервью у Романа Протасевича. Такие же интервью уже не раз выходили в белорусских государственных СМИ (которые консультируют сотрудники RT)

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Российский государственный телеканал RT взял интервью у бывшего главного редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, которого в Беларуси обвиняют в организации массовых беспорядков. RT — первое российское СМИ, которое поговорило с Протасевичем после его задержания в Минске. Но в этом интервью нет практически ничего нового — особенно если вы уже видели другие подобные беседы.

Протасевича задержали 23 мая 2021 года — после того, как белорусские диспетчеры вынудили самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сесть в Минске из-за бомбы, якобы заложенной на борту. Вместе с Протасевичем задержали его девушку, гражданку России Софью Сапегу. Им грозит лишение свободы по делу об организации протестов в Беларуси.

Уже после ареста государственные СМИ Беларуси показали несколько интервью Протасевича, в которых он осудил оппозицию и своих бывших коллег по Nexta. После публикации первого материала с участием бывшего главреда Nexta отец Протасевича заявил, что его сына пытали. Есть и другие обстоятельства, указывающие на то, что Протасевич давал эти интервью не по своей воле: после того, как его задержали экстремальным способом, журналиста почти на месяц поместили в следственный изолятор КГБ Беларуси; на его руках на видеозаписи видны травмы. Сейчас, по официальным данным, Протасевич, как и Софья Сапега, находится под домашним арестом (при этом 9 августа Александр Лукашенко сказал, что он «практически на свободе»).

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На этот раз с Романом Протасевичем разговаривал специальный корреспондент RT Константин Придыбайло, который подробно освещал события в Беларуси в 2020–2021 годах. Вот лишь один из самых показательных вопросов сотрудника телеканала (приводим его с сокращениями):

Наверное, стоит признаться, раз мы с тобой встретились лицом к лицу. Я публиковал не так давно видео с твоего телефона. Это было 9 августа, ночь с 9 на 10 августа [2020 года]… Как ты помнишь ту ночь?

Во время интервью Протасевич и Придыбайло вновь обсудили протесты в Беларуси, которые начались после выборов президента страны в августе 2020 года. Протасевич согласился назвать себя «организатором» протестов, но не их «координатором». Он также утвердительно ответил на вопрос Придыбайло, считает ли себя «соавтором попытки госпереворота» в Беларуси.

Среди прочего Протасевич упомянул о планах запустить свое медиа в Беларуси (ранее об этом ничего не было известно), которое «будет отвечать, во-первых, запросам общества, во-вторых, запросам времени». По его словам, медиа будет работать «на нейтральной полосе», «чтобы и чиновники, и государство все-таки становились более открытыми к комментариям, к высказываниям».

После начала протестов в Беларуси в 2020 году из местных государственных СМИ ушли многие журналисты, отказавшиеся продолжать участие в пропагандистской работе. После этого в страну приехали несколько десятков сотрудников телеканала RT — в качестве «консультантов» для белорусских медиа. Александр Лукашенко лично благодарил их за помощь в информационной сфере.

«Вы понимаете, в этот сложный период насколько были важны вы для нас. И то, что вы технически показали, технари ваши, и журналисты, и корреспонденты, и прочее… и руководитель ваша [Маргарита Симоньян]. Это очень дорогого стоит», — заявил Константину Придыбайло сам Лукашенко 1 сентября 2020-го — невзирая на попытки корреспондента RT возразить, что они «никого не заменяют».

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В сентябре 2020 года в RT официально сообщили, что в Беларуси работают 32 сотрудника канала, которые «консультируют белорусских коллег по множеству вопросов» — но никто из сотрудников RT «на белорусском ТВ не работает».

Во время нынешней беседы с Протасевичем Придыбайло поинтересовался у бывшего главреда Nexta, заметил ли он приезд RT в Беларусь. «В том, что касается того, как был заметен приезд, как это все называли, „российский десант“, просто стало заметно, насколько, во-первых, поменялась риторика. Гораздо четче и быстрее стала подача. Потому что белорусская государственная журналистика, особенно на момент августовских событий, она оказалась абсолютно беззубая и беззащитная», — сказал Протасевич.

Накануне публикации интервью Протасевича в RT, 10 августа, в эфире государственного телеканала «Беларусь 1» показали первое после задержания интервью девушки Романа Протасевича — россиянки Софьи Сапеги. Общалась ли она с сотрудниками канала по своей воле, также неясно. Среди прочего Сапега заявила, что во время экстренной посадки самолета Ryanair в Минске на борту не было сотрудников КГБ Беларуси.

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