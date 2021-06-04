Белорусский госканал выпустил интервью арестованного Романа Протасевича. Он осудил оппозицию и заявил о «стальных яйцах» Лукашенко На его запястьях заметили травмы, его отец сообщил о пытках

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3 июня белорусский госканал ОНТ выпустил интервью бывшего главного редактора телеграм-канала Nexta , арестованного в Минске. Его показали в программе «Марков. Ничего личного», которую ведет руководитель ОНТ . Протасевич, который с 23 мая находится в белорусском СИЗО, сообщил, что чувствует себя прекрасно. При каких обстоятельствах записали интервью, неизвестно — к Протасевичу пять суток не допускают адвоката. Во время беседы Протасевич сделал ряд противоречивых заявлений, при этом неизвестно, говорил ли он об этом по своей воле.

Протасевич заявил, что признал вину в организации массовых несанкционированных акций в Беларуси. По его словам, он был одним из тех, кто публиковал призывы выйти на улицу 9 августа 2020 года. Он признал вину по статье об организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок. «Я действительно полностью признал вину по этой части. И дальше я осознавал, что призывы, которые опубликовал я в том числе, они стали следствием того, что на улице, по сути, начались неконтролируемые беспорядки. И, по сути, три дня Минск жил в хаосе», — рассказал Протасевич.

Бывший главред Nexta сообщил, что этот телеграм-канал якобы спонсировала компания российского олигарха. Сперва Nexta, по его словам, работала за счет рекламы, затем — на пожертвования от читателей и неназванной российской компании. Протасевич сообщил, что узнал о переводах российской компании в размере нескольких тысяч евро от основателя Nexta Степана Путило. Название компании Протасевич не назвал, но отметил, что она «связана с Уралом и горной добычей», а владеет ей известный российский олигарх. Протасевич также сообщил, что после завершения активной фазы белорусского протеста телеграм-канал Nexta Live якобы должен был заняться российской повесткой.

В интервью Протасевич раскритиковал белорусскую оппозицию и заявил, что уважает Александра Лукашенко. Арестованный журналист, в частности, критиковал членов координационного совета и сотрудников штаба Светланы Тихановской. Он также заявил, что, став больше заниматься политикой, понял, что «многие вещи, за которые критиковали Александра Григорьевича (Лукашенко), — это просто попытка давления».

Протасевич считает, что за экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, после которой его задержали, стоит Даниил Богданович, человек из окружения Светланы Тихановской. Протасевич сообщил, что у него был конфликт с Богдановичем. 2 июня на ОНТ вышел «фильм-расследование» о посадке самолета Ryanair, где показали кадры оперативной съемки с Протасевичем. Там задержанный белорусский журналист также говорил о том, что его мог подставить человек, с которым у него был конфликт, но тогда имя этого человека не раскрывалось.

Что сказал Протасевич в «фильме-расследовании»

«Я подумал, что меня подставили» Белорусский госканал показал бывшего главреда Nexta Романа Протасевича после задержания — вот что он рассказал. Коротко

Что сказал Протасевич в «фильме-расследовании»

«Я подумал, что меня подставили» Белорусский госканал показал бывшего главреда Nexta Романа Протасевича после задержания — вот что он рассказал. Коротко

Протасевич сказал, что перед записью его не гримировали, — и в конце интервью на его руках заметили следы телесных повреждений. Издание «Наша нива» опубликовало скриншот записи ОНТ, где показан момент, как Протасевич плачет, пряча лицо в руках. На его запястьях видны синяки. Ранее родители задержанного журналиста Дмитрий и Наталья Протасевич сообщили , что после записи оперативной съемки, показанной на ОНТ 2 июня, заметили на руках сына синяки и следы от наручников. Наталья Протасевич обратила внимание на то, что в записи оперативной съемки лицо Романа «как бы замылено, издалека затемнено» — она допустила, что так пытались скрыть синяки на лице и следы удушения на шее.

Отец Романа Протасевича заявил, что сын дал интервью после пыток. «У Романа постоянно идет внутренняя борьба между тем, что он должен сказать, и между тем, что он никогда бы в жизни не сказал. Я уверен, что это последствия более чем недельного его пребывания в застенках СИЗО КГБ, издевательств, пыток. Сначала его пытались душить, избивали, сейчас видны следы от наручников», — сказал Дмитрий Протасевич. Он допустил, что Романа могли «напичкать какими-то психотропами». Советник Светланы Тихановской Франак Вячорка сказал, что интервью Протасевича — это «признание под дулом автомата». «То, что он наговорил, там половина, понятно, это написано, половина — это какие-то размышления на тему», — считает Вячорка. Пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина заявила, что «это не интервью, это пыточная».

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Александр Бакланов