Глава «Уралхима» Дмитрий Мазепин не пришел на сессию ПМЭФ. Это связали с интервью Романа Протасевича, который упомянул «олигарха с Урала»

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Генеральный директор «Уралхима» Дмитрий Мазепин не стал принимать участие в сессии Петербургского международного экономического форума, где он был заявлен в качестве одного из спикеров.

Бизнесмен должен был выступить 4 июня на дискуссии «Еда, помноженная на технологии». Однако, как пишет «Фонтанка», за минуту до начала мероприятия табличку с его фамилией убрали из президиума, а его кресло занял председатель совета директоров «Уралхима» Дмитрий Коняев.

В комментарии изданию «Подъем» представитель Мазепина заявил, что предприниматель примет участие в пятничной сессии ПМЭФ, на которой выступит Владимир Путин. «У нас все штатно, работаем по графику», — сказал он.

Накануне в эфире белорусского канала ОНТ вышло интервью оппозиционного журналиста, бывшего главреда телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, задержанного после экстренной в Минске. В ходе интервью Протасевич сказал, что Nexta якобы спонсировалась компанией известного российского олигарха, которая «связана с Уралом и горной добычей». Он не назвал ни саму компанию, ни имя олигарха, но в СМИ появились предположения, что речь идет о Дмитрии Мазепине.

В ходе протестных акций в Минске в августе 2020 года Мазепин выступал с заявлениями в поддержку оппозиции, в частности, предлагая создать в Беларуси Комитет национального спасения.

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