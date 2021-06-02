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Когда самолет Ryanair в Минске, я понял, что паниковать дальше бесполезно. На земле стояло много людей в «гражданке» со светоотражающими жилетами — я подумал, с какой помпой меня встречают! Решил, что это журналисты, что я буду как известный персонаж под звук фотокамер спускаться по трапу, разве что не по красной дорожке. Еще увидел спецназ с оружием. Ну, думаю, будет красиво. Я сказал , что, как только самолет сядет, надо сразу сообщить об этом хоть кому-нибудь. Уже на земле в автобусе (он был битком забит) я не стал к ней прорываться и разговаривать. Надеялся, что, если меня задержат, то, может, для нее все обойдется. Одна из первых вещей, о которой я подумал, что меня подставили. Единственный раз, когда я сообщил, куда и на каком самолете буду лететь, был за 40 минут до вылета. Я написал об этом в рабочем чате, где есть человек, с которым у меня был достаточно напряженный личный конфликт, особенно в последние дни. Не знаю, стала ли эта ситуация продолжением конфликта. Я нигде про рейс не говорил, а, как только сказал, сразу оказался в Минске. У этого человека были связи с , которые раньше занимались лжеминированиями. Сейчас в Беларуси бесполезно проводить акции протеста. Обсуждал это с коллегами: нет той уличной активности, как раньше, и она не нужна. Нужно ждать, когда накалится ситуация в экономике, чтобы люди выходили не за новые выборы, не против насилия силовиков, а, грубо говоря, за миской похлебки. В СИЗО макароны с мясом были, вполне съедобные. У нас столько еды в камере, что хлопцы воют, что мясо портится. Надо есть, а все не влазит.

Полностью фильм белорусского телеканала ОНТ о посадке рейса Ryanair в Минске с монологом Романа Протасевича доступен по этой ссылке. Фразы, оформленные от первого лица, необязательно являются точными цитатами.

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Пересказал Александр Бакланов