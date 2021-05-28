Глава Ryanair заявил, что диспетчеры из Минска не пытались связаться с авиакомпанией перед посадкой самолета. Власти Беларуси утверждали обратное

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Rokas Lukosevicius / Scanpix / LETA

Генеральный директор Ryanair Майкл ОʼЛири написал непубличное письмо главе департамента авиации Минтранса Беларуси, в котором обвинил власти страны в «преднамеренном незаконном угоне» самолета, в Минске после сообщения из аэропорта о бомбе на борту. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

В своем письме ОʼЛири, в частности, прямо упрекает власти Беларуси во лжи — по его словам, диспетчеры аэропорта не делали попыток связаться с руководством авиакомпании, когда их об этом попросил пилот. Он также назвал отчеты белорусских властей об инциденте «ложными и неточными».

Как следует из стенограммы общения пилота с диспетчером, опубликованной Минтрансом Беларуси, пилот в 9:34 один раз попросил диспетчера предоставить частоту, чтобы связаться с авиакомпанией, в ответ на это диспетчер предложил ему подождать. В опубликованной стенограмме следующий сеанс связи начинается только в 9:39 — пилот спросил, есть ли новая информация, после чего разговор сразу перешел на другую тему, и вопрос о связи с Ryanair больше не поднимался. В 10:04, уже непосредственно перед посадкой, пилот спросил, осведомлена ли компания об инциденте, в ответ на что диспетчер сказал, что попытается связаться с ней в течение пяти минут.

В пресс-релизе Минтранса утверждалось, что руководитель полетов Минского районного центра управления воздушным движением «несколько раз пытался дозвониться до представительства авиакомпании Ryanair в Литве по номеру телефона, который сообщил экипаж», однако не смог этого сделать. При этом в стенограмме нет разговора о номере телефона.

В своем письме ОʼЛири также потребовал от белорусских властей установить личность трех пассажиров, которые вместе с задержанными Романом Протасевичем и Софьей Сапегой покинули самолет в Минске. Он написал, что Ryanair считает их агентами спецслужб, «действующими по указанию вашего правительства для организации незаконного угона нашего самолета».

ОʼЛири также пожаловался на действия персонала в аэропорту — по его словам, самолет удерживали более шести часов без объяснения причин. Также, по его словам, аэропорт не смог предоставить пилотам переводчика — экипаж не мог взаимодействовать с персоналом, пока сама Ryanair не нашла русскоговорящего переводчика и не соединила с ним по телефону. ОʼЛири также выразил недоумение тем, что пассажиров и экипаж в аэропорту сопровождала вооруженная охрана.

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