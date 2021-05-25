В Минске арестовали россиянку Софью Сапегу, задержанную после посадки рейса Ryanair Она находится в СИЗО КГБ

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Россиянку Софью Сапегу, задержанную в Минске после самолета Ryanair, арестовали на два месяца. Адвокат Александр Филанович рассказал РБК, что ее подозревают «в совершении уголовно наказуемого деяния» — какого именно, он не уточнил, поскольку с него взяли подписку о неразглашении. Сапега находится в СИЗО КГБ, ее делом занимается главное следственное управление Следственного комитета Беларуси.

По данным российского МИДа, Софью Сапегу подозревают в преступлениях, якобы совершенных в августе-сентябре 2020 года. На этот период пришелся пик массовых протестов против Александра Лукашенко, начавшихся после выборов президента Беларуси. МИД РФ не уточнил, о каких именно преступлениях идет речь, сообщив лишь, что Сапега проходит подозреваемой по нескольким статьям Уголовного кодекса Беларуси.

Обновлено. «Новая газета» со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела, сообщает, что Сапегу обвиняют по статьям об организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием и организации групповых действий, сопряженных с явным неповиновением требованиям представителей власти.

Родители Софьи Сапеги утверждают, что она не занималась политикой. Мать арестованной Анна Дудич рассказала «Русской службе Би-би-си», что ее дочь не участвовала в протестах: в день президентских выборов 9 августа 2020 года она находилась с семьей на даче, а 11 или 12 августа уехала из Беларуси в Литву. «То есть ее подозревают в том, что она участвовала в беспорядках? Стопроцентная ложь. Ее здесь не было», — сказала Анна Дудич.

В комментарии телеканалу «Россия 24» мать Софьи Сапеги добавила: «Моя дочь не занималась никакой политической деятельностью. Она занималась тем, что заканчивала Европейский государственный университет, сейчас у нее как раз защита ее (дипломной) работы, она должна была уже в ближайшее время получить диплом». Отец арестованной ранее также говорил телеканалу RT, что его дочь «никогда не участвовала в протестных акциях, вообще не проявляла интереса к политике».

Провластный белорусский телеграм-канал «Желтые сливы» опубликовал видео, на котором снята Софья Сапега после задержания. На записи она говорит, что является редактором телеграм-канала «Черная книга Беларуси», который «публикует личную информацию сотрудников органов внутренних дел». Видео длится полминуты, никаких подробностей своего дела Сапега не раскрывает.

Опубликовано видео с Софьей Сапегой после задержания Meduza

К Софье Сапеге допустили российского консула — через двое суток после ее задержания. РИА Новости сообщило со ссылкой на пресс-атташе посольства России в Беларуси Алексея Маскалева, что арестованная чувствует себя нормально и не имеет жалоб на «некорректное обращение». «Мы предпринимаем все необходимые действия и меры по защите интересов нашей гражданки с самого начала ситуации», — заявил Маскалев.

Ранее задержание Софьи Сапеги в Беларуси прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: «Мы исходим из безусловной необходимости соблюдения прав российской гражданки <…> Мы надеемся, что она в ближайшее время будет отпущена белорусскими властями, если, конечно, к ней нет никаких вопросов в плане соблюдения закона». Песков добавил, что ничего не знает о каких-либо правонарушениях, которые могла совершить Сапега.

Софья Сапега — девушка журналиста Романа Протасевича, также задержанного после посадки самолета Ryanair в Минске. Протасевич — основатель оппозиционного телеграм-канала Nexta и главный редактор канала «Беларусь головного мозга». Его обвиняют в организации массовых беспорядков в Беларуси, эта статья предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. 25 мая телеграм-канал «Желтые сливы» опубликовал видео, на котором журналист говорит, что «сотрудничает со следствием и дает признательные показания».

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