Россиянку Софью Сапегу арестовали в Белоруссии на два месяца

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Гражданку РФ Софью Сапегу, задержанную при самолета Ryanair в Минске, арестовали на два месяца. Об этом РБК сообщил ее адвокат Александр Филанович.

Сегодня был допрос Софьи. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния. Избрана мера пресечения — содержание под стражей на срок два месяца. Место содержания подозреваемой — СИЗО КГБ. Следствие ведет Главное следственное управление Следственного комитета Республики Беларусь. С адвоката взята подписка о неразглашении. Ей оказана и будет оказываться надлежащая юридическая помощь.

Филанович уточнил «Русской службе Би-би-си», что из-за подписки о неразглашении не может ответить, в чем именно обвиняют его подзащитную. По его словам, сейчас следствие готовит информацию для российских дипломатов и, вероятно, вскоре она «появится через государственные СМИ».

Днем 25 мая МИД России сообщил, что Сапега подозревается в совершении неких преступлений «в период с августа по сентябрь 2020 года». О каких конкретно преступлениях идет речь, не уточнялось. В августе и сентябре в Белоруссии проходили массовые протесты после президентских выборов. Мать Сапеги заявляла, что та не участвовала в протестах — и что во время этих событий она находилась в Литве.

Вечером 25 мая МИД сообщил, что белорусские власти дали разрешение российскому консулу на встречу с Сапегой. К этому времени с момента задержания женщины прошло уже двое суток.

Вы совершили чудо «Медуза» продолжает работать, потому что есть вы Дать денег