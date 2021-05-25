МИД РФ: россиянка Софья Сапега, задержанная в Минске, проходит подозреваемой по нескольким статьям белорусского УК

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Россиянка Софья Сапега, задержанная 23 мая вместе с белорусским журналистом Романом Протасевичем на , подозревается «в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии». Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Белорусские власти задержали россиянку на трое суток, по истечении которых в отношении нее «будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении».

Подробности о том, к каким преступлениям может быть причастна Сапега, в сообщении МИДа не приводятся.

Ранее стало известно, что россиянку поместили в следственный изолятор на улице Окрестина в Минске.

Обновлено. Мать Сапеги Анна Дудич сообщила «Би-би-си», что ее дочь не участвовала в протестных акциях и что ее вообще не было в стране. «Она уехала в августе из Беларуси в Литву. Она готовилась к учебному процессу. Ее не было в Беларуси точно. Пусть проверят на границе штампы, когда она уехала. Это было примерно 11-12 августа, как раз после всех событий. <…> Она не участвовала в протестах, она была с нами, мы были на даче в день выборов», — сказала Дудич.

На август-сентябрь 2020 года приходился пик протестов белорусской оппозиции против итогов выборов президента страны, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко.

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