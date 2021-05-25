Вас поразило задержание Романа Протасевича? Это не единственное проявление массовых репрессий в Беларуси Вот еще несколько историй об их жертвах

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23 мая власти Беларуси задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, по всей видимости, специально для этого принудив к посадке в Минске пассажирский самолет Ryanair. Эта операция возмутила Евросоюз, который решил запретить белорусской авиакомпании «Белавиа» полеты на свою территорию. Про задержание Протасевича и реакцию Запада на него написали крупнейшие мировые СМИ. Но этот инцидент — не единственный пример массовых репрессий в Беларуси, начавшихся в ответ на протесты против Александра Лукашенко в августе 2020 года. Жертвами этих репрессий стали тысячи белорусов, которые погибли, подверглись избиениям и пыткам со стороны силовиков, стали фигурантами административных и уголовных дел или вынуждены были покинуть страну, опасаясь за свою безопасность. «Медуза» собрала несколько свидетельств репрессий в Беларуси, которые могут поразить не меньше, чем задержание Протасевича.

Витольд Ашурок. Политзаключенный, который умер в колонии из-за «остановки сердца» — хотя на воле на сердце не жаловался

Витольд Ашурок — активист из небольшого города Березовка в Гродненской области. Он участвовал в деятельности белорусской оппозиции — партии БНФ и движения «За Свободу», протестовал против загрязнения окружающей среды и против интеграции Беларуси с Россией.

Ашурка задерживали в августе и сентябре 2020 года, назначая по 15 суток административного ареста. В конце срока ему предъявили обвинение по статьям о насилии в отношении милиционера и нарушении общественного порядка. Суд прошел в январе 2021 года в закрытом режиме. Ашурок получил пять лет лишения свободы. Его отправили отбывать наказание в колонию в городе Шклов. В своих письмах активист рассказывал, что политическим заключенным там нашивают желтые бирки на одежду. Также он писал, что на здоровье не жалуется, не собирается сдаваться и уже в 2021 году планирует оказаться на воле.

21 мая стало известно, что 50-летний Ашурок умер в шкловской колонии. Его родным сообщили, что причиной смерти стала остановка сердца. Жена активиста заявила, что раньше проблем с сердцем у него не было.

Родным отдали тело Ашурка только на пятый день после сообщения о смерти. Подруга семьи Ольга Быковская рассказала, что тело и голова были почти полностью замотаны бинтами. «Когда выдавали тело, брату пытались объяснить: „Ну, вы сами понимаете, случайно уронили, когда доставали из холодильника“», — сообщила Быковская. По ее словам, родственники Ашурка отказались от медицинской экспертизы, поскольку не доверяют результатам и хотят «достойно похоронить человека в краткие сроки».

Дмитрий Кулаковский. Бывший милиционер, который проглотил ложку, чтобы добиться медицинской помощи в изоляторе

Дмитрий Кулаковский до президентских выборов в августе 2020 года возглавлял уголовный розыск в одном из районных отделов милиции Минска. После разгона протестов он ушел с работы «по моральным принципам». Увольнение Кулаковский превратил в публичный жест, сделав снимок с милицейской формой на фоне мусорки и выложив его в интернет.

В октябре Кулаковскому дали 12, а затем еще 15 суток ареста, обвинив в неподчинении сотрудникам милиции. Из 27 суток в изоляторе на Окрестина 25 суток Кулаковский провел в карцере. Ему не раскладывали нары, из-за чего он проводил ночи, сидя на стуле. Также ему не передавали лекарства, хотя у него сахарный диабет. Протестуя против подобного обращения, мужчина проглотил четыре металлических предмета (какие именно, не уточнялось).

После освобождения из изолятора на Окрестина Кулаковский пытался уехать из Беларуси, но его не выпустили: против него было возбуждено уголовное дело об оскорблении действующего милиционера в телеграм-канале «Каратели Беларуси». В январе был вынесен приговор — два года . Кулаковский не признал себя виновным. Он заявил, что с помощью уголовного дела его решили проучить за публичное увольнение.

В начале мая Кулаковский попал в число 80 силовиков, которых Александр Лукашенко лишил званий за «дискредитирующие поступки». В конце мая Кулаковский дал интервью белорусскому телеканалу «Белсат», а вскоре снова был задержан и доставлен на Окрестина, где его опять бросили в карцер. Там Кулаковский проглотил металлическую ложку, чтобы получить медицинскую помощь. После этого сотрудники изолятора позволили его жене передать ему лекарства.

Юлия Михайлова. Из-за прогулки девушек с бело-красно-белыми зонтиками под арест отправили не только ее саму, но и ее родных

30-летнюю Юлию Михайлову из Минска после начала протестов арестовывали уже пять раз. В общей сложности она провела в изоляторах 82 дня. В последний раз ее отправили под арест в начале апреля — из-за прогулки девушек с бело-красно-белыми зонтиками по центру Минска. В протоколе было сказано, что Юлия несла бело-красно-белый зонт и выкрикивала лозунг оппозиции «Жыве Беларусь». Девушка утверждала, что ее зонт был белым и что она ничего не кричала. Но она все равно получила 25 суток.

После акции с зонтиками была задержана не только Юлия, но и члены ее семьи: 56-летняя мать Татьяна, 27-летний брат Петр и 36-летняя сестра Лилия. Лилию спустя три часа отпустили, так как у нее есть несовершеннолетние дети. А Татьяну и Петра обвинили в неподчинении сотрудникам милиции. Татьяна получила пять суток ареста, Петр — шесть. По словам Татьяны, в РУВД ей сказали, что ее посадят за то, что «вырастила такую дочь». Юлии же говорили: «Ты поучаствовала [в акции], поэтому твой брат будет сидеть на сутках».

В середине мая мать Юлии снова задержали. На этот раз якобы за то, что она «приняла участие в пикетировании, возложив цветы» возле Комаровского рынка в Минске (это одно из мест протестных акций). Татьяна заявила, что в тот день была дома. Тем не менее, суд арестовал ее на 15 суток.

Мия Миткевич. Получила три года колонии за призыв сделать с силовиками «то же самое, что они сделали с нами…»

20 мая городской суд Минска вынес приговор 29-летней Мии Миткевич. Судья признала девушку виновной в разжигании вражды в отношении милиционеров и назначила ей три года колонии. Поводом для уголовного дела стали три поста во «ВКонтакте», которые Миткевич написала осенью 2020 года.

Как сообщил белорусский правозащитный центр «Весна», первый пост Миткевич начинался словами: «Я предлагаю сделать со всеми прикорытниками, и омоновцами, и алмазовцами, одним словом лошками-петушками, то же самое, что они сделали с нами…» Второе сообщение начиналось так: «И вновь высказываю свою мысль. Я предлагаю всех лошков-петушков и чиновников наказать следующим образом: схватить их и их семьи, сделать с их семьями то же, что они сделали с нашим народом…» У третьего поста было такое начало: «Очень надеюсь, что скоро беларусы хотя бы чуточку станут радикальнее…»

«Хотелось бы объяснить, почему я разместила эти посты. Дело в том, что, когда я прочитала новости о действиях правоохранительных органов в телеграм-каналах, о тех избиениях и подобных действиях, то это повергло меня в ужас. Я немного рассердилась, и это меня возмутило. На этих эмоциях я написала посты. На тот момент я осознавала, что я пишу, но я не осознавала, какие могут быть последствия того, что я пишу. Когда осознала — удалила. Я не хотела», — заявила Миткевич в суде.

Судья, как отметил центр «Весна», «активно взяла на суде роль обвинительницы». В частности, она заявила Миткевич: «Будучи 30-летней женщиной на этой земле, имея, как вы это подаете, два высших образования, что вы не понимали?»

И еще несколько приговоров, вынесенных после протестов в Беларуси

25-летний инженер Тихон Осипов получил 11 лет колонии по делу о наезде на пятерых военнослужащих в августе 2020 года. Сам Осипов заявил, что испугался, увидев, как силовики разбивают машины и вытаскивают оттуда водителей во время разгона протестов, поэтому решил уехать и случайно зацепил военных.

Минская школьница 2004 года рождения получила полтора года «домашней химии» по делу о заведомо ложном доносе. Дело было возбуждено после того, как школьница обратилась в Следственный комитет с заявлением о том, что в августе 2020 года милиционеры доставили ее на Окрестина и избивали дубинками.

30-летний Алексей Санчук — барабанщик из группы «Требуем разойтись», игравшей во время акций протеста, — был приговорен к шести годам колонии по делу о массовых беспорядках. Санчука обвинили в том, что он участвовал в протестах, помогал оплачивать штрафы, а также хранил предметы, «которые могли быть использованы бесчинствующей толпой».

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