Лидеры ЕС решили запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз

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осуждает принудительную посадку самолета Ryanair в Беларуси и задержание оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софьи Сапеги. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита Евросовета.

Евросовет призвал авиаперевозчиков из ЕС отказаться от полетов над территорией Беларуси, а также поручил правительствам стран-участниц ЕС запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз и ввести новые санкции против властей Беларуси.

Кроме того, Евросовет потребовал немедленного освобождения Протасевича и Сапеги и расследования принудительной посадки самолета Ryanair со стороны Международной организации гражданской авиации.

23 мая власти Беларуси вынудили экипаж рейса Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске. После приземления были задержаны два пассажира рейса — Роман Протасевич и Софья Сапега.

Власти Беларуси заявили, что аэропорт Минска получил сообщение о бомбе на борту рейса Ryanair, которое было отправлено от имени палестинского движения ХАМАС. В ХАМАС заявили, что не имеют отношения к сообщению.

После экстренной посадки рейса Ryanair страны Европы стали отказываться от приема рейсов из Беларуси, а европейские авиакомпании — избегать пересечения белорусского воздушного пространства.

Против Протасевича в Беларуси возбуждено несколько уголовных дел, в том числе об организации массовых беспорядков. 24 мая белорусский провластный телеграм-канал выложил видео, на котором Протасевич говорит, что дает признательные показания.

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