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Сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии. Как мы должны были поступить? У нас постоянно «минируют» самолеты с IP-адресов в Польше, Литве и Латвии. Мы довели информацию о минировании до экипажа, у них было время, чтобы принять решение. , не ХАМАС — не имеет значения. Борт не захотели принять . Самолет развернулся вблизи БелАЭС, а если бы бомба действительно была — нам что, мало Чернобыля? Истребитель был поднят абсолютно по всем правилам, я думал о безопасности страны, я не мог допустить, чтобы самолет упал на головы наших людей. В самолете находился , который собирался устроить кровавый мятеж, и об этом знали далеко за пределами Беларуси. На какие спецслужбы работали он и его ? Я действовал законно, так будет и впредь. Но не успел самолет сесть, как посыпались написанные под копирку обвинения с Запада. Цель ясна. Кому выгодно демонизировать Беларусь, мы тоже знаем. Мы оказались на передовой уже не холодной, а ледяной войны. Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить. Не нравится летать через безопасную Беларусь — летайте там, где .

Лукашенко о посадке самолета Ryanair в Минске Meduza

Это приблизительный пересказ выступления Александра Лукашенко на встрече с депутатами парламента Беларуси, сделанный на основе сообщений агентства «Белта» и Агентства телевизионных новостей. Фразы, оформленные от первого лица, необязательно являются точными цитатами.

Вы совершили чудо «Медуза» продолжает работать, потому что есть вы Дать денег

Пересказал Григорий Левченко Фото в анонсе: Максим Гучек / BelTA / Reuters / Scanpix / LETA