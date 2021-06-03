Бывший главред Nexta Роман Протасевич заявил на белорусском госканале, что признал вину по делу о призывах к протестам в Беларуси

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Бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич заявил в эфире государственного белорусского телеканала ОНТ, что признал вину по уголовному делу об организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок (342-я статья УК РБ).

Я это открыто признаю, что я был одним из тех людей, которые опубликовали призывы выйти на улицу . Как только мне предоставили документы, предъявили обвинение, я сразу признал вину по 342-й части Уголовного кодекса (Республики Беларусь), это организация массовых несанкционированных акций. Я не помню там в подробностях, но как-то так. Я действительно полностью признал вину по этой части. И дальше я осознавал, что призывы, которые опубликовал я в том числе, они стали следствием того, что на улице, по сути, начались неконтролируемые беспорядки. И, по сути, три дня Минск жил в хаосе.

Романа Протасевича задержали 23 мая в Минске после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Самолет сел в Минске после сообщения белорусских властей о том, что на борту заложена бомба (позднее это сообщение назвали ложным). Вместе с Протасевичем задержали девушку Протасевича, гражданку России Софью Сапегу.

Романа Протасевича обвинили в организации массовых беспорядков, грубом нарушении общественного порядка и разжигании социальной розни. Софью Сапегу, по данным СМИ, подозревают в организации массовых беспорядков и разжигании вражды и розни (о том, предъявлены ли ей обвинения, официально не сообщалось).

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