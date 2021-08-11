«Сотрудников КГБ не было в самолете». Государственный телеканал Беларуси показал интервью россиянки Софьи Сапеги

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Россиянка Софья Сапега, задержанная в мае в Минске после , появилась в эфире государственного телеканала «Беларусь 1». Вечером 10 августа ее показали в эфире шоу «Это другое», которое ведет .

Во время интервью 23-летняя Сапега рассказала, что происходило 23 мая, когда власти Беларуси вынудили пилотов Ryanair посадить самолет в Минске. Она сообщила, что ее парень, журналист Роман Протасевич думал, что Сапегу не задержат и перед посадкой «для обеспечения минимальной безопасности» передал ей технику. «Но не получилось», — сказала она.

По словам Сапеги, «из разговоров с Романом был сделан вывод», что к посадке самолета Ryanair в Минске причастен «кто-то из рабочего коллектива» Протасевича. Сам Протасевич говорил, что с этим связан в том числе сотрудник Nexta Ян Рудик (Сапега его фамилию не называла). Россиянка заявила в эфире, что «никакие сотрудники КГБ в самолете ничего не делали с нами». «Их не было», — сказала она.

Поскольку я старалась никогда не углубляться в эту ситуацию. И я до сих пор нахожусь в этой ситуации. И наверное после того, как история со мной закончится, мне понадобится еще какое-то время, чтобы осознать и сделать какое-то здравое и трезвое заключение, дать какую-то оценку. Сейчас я не делаю никаких оценок. <…> О планах на будущее говорить еще рановато. Но на данный момент я ощущаю себя гораздо лучше, чем в первые дни все же. Настроение нормальное. И готова идти дальше.

АТН: новости Беларуси и мира

В Беларуси Софью Сапегу подозревают в разжигании социальной вражды и розни, а также в участии в массовых беспорядках. Романа Протасевича обвиняют в разжигании социальной вражды и розни, организации массовых беспорядков и организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.

После задержания Роман Протасевич неоднократно выступал в государственных СМИ Беларуси. В эфире телеканала ОНТ он сделал ряд противоречивых заявлений, например, назвал Александра Лукашенко «человеком со стальными яйцами». Неизвестно, говорил ли Протасевич это по своей воле.

В июне Протасевича и Сапегу перевели из СИЗО КГБ под домашний арест. В Следственном комитете Беларуси говорили, что Сапега и Протасевич заключили сделку со следствием и дают признательные показания. 9 августа Александр Лукашенко, комментируя дело Протасевича, сказал, что «он сейчас практически на свободе».

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