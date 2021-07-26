Диспетчер, сажавший самолет Ryanair в Минске, покинул Белоруссию

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Диспетчер «Белаэронавигации» Олег Галегов, который посадил в Минске самолет Ryanair с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, покинул Белоруссию. Об этом пишет «Наша нива» со ссылкой на его коллег.

Коллеги Галегова потеряли с ним связь, когда он не вышел на работу из отпуска, завершившегося в начале июля. В самой «Белаэронавигации» сначала заявили, что диспетчер в отпуске, но потом подтвердили, что отдел кадров пытался с ним связаться и узнать, где он.

Один из коллег Галегова, работавшего в «Белаэронавигации» с 2010 года, предположил, что «он просто перестраховался и уехал», другой отметил, что он может находиться у родственников в Грузии — оттуда он переехал в Белоруссию.

«Наша нива» отмечает, что Галегов и его жена удалили свои аккаунты во всех соцсетях.

Инцидент с посадкой самолета Ryanair в аэропорту Минска произошел 23 мая. Борт, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку после того, как диспетчер сообщил, что на его борту может находиться бомба.

После посадки самолета бомбы не обнаружили. Власти Белоруссии задержали летевших этим рейсом оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку, гражданку РФ Софью Сапегу, их обвинили в разжигании вражды и массовых беспорядках. После нескольких недель в СИЗО их поместили под домашний арест, белорусский СК сообщал, что они заключили сделку со следствием и дают признательные показания.

Власти многих стран Европы сочли, что самолет был посажен специально ради задержания Протасевича, после чего прекратили авиасообщение с Белоруссией и запретили белорусским авиакомпаниям летать в своем воздушном пространстве.

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