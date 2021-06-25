СК Беларуси: Сапега и Протасевич заключили сделку со следствием и дают признательные показания

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Следственный комитет Беларуси сообщил, что оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич и его подруга, россиянка Софья Сапега, задержанные после в Минске, решили заключить досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и дают «последовательные признательные показания».

В поданном ходатайстве они среди прочего согласились «изобличить соучастников и осуществлять все возможное для заглаживания вреда, причиненного преступлениями», говорится в сообщении СК в телеграме. Рассмотрев обращение, следствие решило перевести их под домашний арест.

Ранее родители задержанных сообщили «Русской службе Би-би-си», что Протасевич и Сапега вышли из СИЗО и живут на разных съемных квартирах в Минске. Адвокат Сапеги Антон Гашинский сообщил «Дождю», что его подзащитную «на днях» отпустили под домашний арест и 24 июня она встретилась с родителями — «в ресторане пообедали».

В Беларуси Романа Протасевича обвиняют в разжигании социальной вражды и розни, организации массовых беспорядков и организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Софью Сапегу подозревают в разжигании социальной вражды и розни, а также в участии в массовых беспорядках.

3 июня белорусский государственный телеканал ОНТ выпустил интервью Романа Протасевича. В ходе беседы он сделал ряд противоречивых заявлений, например, назвал Александра Лукашенко «человеком со стальными яйцами». Неизвестно, говорил ли он по своей воле. 14 июня МИД Беларуси устроил брифинг, в котором участвовал Протасевич: он сказал, что его никто не бил и он добровольно сотрудничает со следствием. Родители задержанного считают, что их сына пытают.

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