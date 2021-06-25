«Би-би-си»: Романа Протасевича и Софью Сапегу перевели под домашний арест

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Бывшего главреда телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу, задержанных в Минске после экстренной , перевели из СИЗО под домашний арест. Об этом «Русской службе Би-би-си» рассказали родители задержанных.

По их словам, сейчас Протасевич и Сапега живут на разных съемных квартирах в Минске. Адвокаты Сапеги и российское посольство подтвердили информацию об изменении ей меры пресечения.

Для родственников задержанных их перевод под домашний арест стал неожиданностью. «Мы находимся в шоке,» — сказал отчим Софьи Сергей Дудич.

«Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели, — заявил изданию Дмитрий Протасевич. — Может, он втянут в какую-то политическую игру». По его сведениям, белорусские власти не снимали обвинений с задержанных. «Если изменили меру пресечения, это улучшение их бытовых условий. В остальном, что будет дальше, неизвестно», — добавил он.

23 июня белорусский оппозиционный блогер Антон Мотолько опубликовал в своем телеграм-канале фотографии, на которых предположительно Протасевич и Сапега свободно гуляют в одном из парков Минска и дают интервью на камеру каким-то журналистам.

Обновлено. Адвокат Софьи Сапеги Антон Гашинский связал перевод своей подзащитной из СИЗО под домашний арест со встречей президентов России и Беларуси. «Благодаря этому и дальнейшая судьба Софьи будет определенной и положительной. Думаю, она окажется дома», — сказал он в эфире «Дождя».

Власти Беларуси обвиняют Романа Протасевича по трем статьям Уголовного кодекса страны: 130 (разжигание социальной вражды и розни), 293 (организация массовых беспорядков) и 342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок). Россиянка Софья Сапега проходит подозреваемой по двум статьям УК Беларуси: 130 (разжигание социальной вражды и розни) и 342 (участие в массовых беспорядках).

3 июня белорусский государственный телеканал ОНТ показал большое интервью Романа Протасевича, в котором он раскритиковал белорусскую оппозицию и заявил, что уважает Александра Лукашенко. 14 июня белорусский МИД устроил брифинг с участием Протасевича, где тот сказал, что добровольно сотрудничает со следственными органами.

Мать Протасевича объясняла его участие в брифинге тем, что ему угрожают. Родители журналиста также говорили, что он подвергается пыткам.

24 июня власти Евросоюза ввели секторальные санкции в отношении Беларуси в ответ на посадку рейса Ryanair и задержание Протасевича с Сапегой.

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