«Никто меня не бил». Роман Протасевич выступил на брифинге белорусского МИДа. Журналисты «Би-би-си» ушли с него в знак протеста

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Бывший главный редактор телеграм-канала Роман Протасевич, арестованный белорусскими властями после , принял участие в брифинге МИДа страны в национальном пресс-центре.

Он подробно ответил на вопрос журналистов о своем здоровье и предположения о том, что его избивали и пытали в СИЗО. «Я прекрасно себя чувствую, я в отличном настроении, у меня нет никаких жалоб. Никто меня не бил, пальцем не тронул. Прошу поменьше распространять слухи и домыслы о моем здоровье. Мама, папа, не переживайте, у меня правда все отлично», — заявил Протасевич.

Он также подчеркнул, что его никто не принуждал к сотрудничеству со следственными органами. «Это мой личный выбор. Я осознаю, какой урон я нанес государству», — отметил Протасевич.

Кроме того, журналист заявил, что никогда не будет сторонником действующего президента Беларуси, но «уважает его как человека», который сумел удержать власть после оппозиционных протестов 2020 года.

Некоторые из присутствующих на брифинге представителей прессы выразили сомнение в искренности ответов Протасевича. Журналисты «Би-би-си» покинули пресс-конференцию в знак протеста.

Председатель Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора в свою очередь заявил на брифинге, что Роман Протасевич обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса страны: 130 (разжигание социальной вражды и розни), 293 (организация массовых беспорядков) и 342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок). Подруга Протасевича Софья Сапега, задержанная вместе с журналистом, обвиняется по двух статьям УК Беларуси: 130 (разжигание социальной вражды и розни) и 342 (участие в массовых беспорядках).

belpresscenter

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