В Беларуси россиянке Софье Сапеге предъявили окончательное обвинение. Ей грозит шесть лет тюрьмы

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Следственный комитет Беларуси предъявил россиянке Софье Сапеге обвинение по о разжигании вражды, сообщила «Русская служба Би-би-си», ссылаясь на источники. Ей грозит шесть лет лишения свободы — это минимальный срок по этой статье с учетом досудебного соглашения со следствием, которое заключила Сапега.

Сапегу обвиняют в том, что она администрировала телеграм-канал «Черная книга Беларуси», где публиковали личные данные силовиков. Канал объявлен в Беларуси экстремистским. В мае государственные каналы показали видео, где Сапега сказала, что была редактором этого телеграм-канала.

Суд по делу Сапеги может начаться в январе, сообщает Sputnik, ссылаясь на данные источников. После приговора ее могут экстрадировать в Россию. Адвокат Антон Гашинский сказал «Би-би-си», что Сапега также сможет претендовать на помилование.

Собеседники издания рассказали, что Сапега находится в тяжелом психологическом состоянии, она подавлена, растеряна и не спит по ночам. С 20 октября она находилась под домашним арестом в белорусском городе Лиде, в квартире своих родителей (те вынужденно живут на даче). 3 декабря ее вызывали в СК.

Первоначально, пишет «Би-би-си», Сапегу обвиняли по нескольким статьям Уголовного кодекса Беларуси, ей грозило до 15 лет лишения свободы.

Обновление. Отчим Софии Сапеги Сергей Дудич подтвердил агентству «Интерфакс», что ей предъявили окончательное обвинение. «Все, что написали про обвинения — правда. В пятницу были следственные действия и встреча с консулом. Ей грозит шесть лет тюрьмы. Она очень подавлена этим обвинением. Рассчитывала на соглашение со следствием, помощь России, экстрадицию, и что дело до суда вообще не дойдет. Но, видимо, что-то пошло не так», — сказал он.

В мае Софью Сапегу и ее молодого человека, бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича задержали после самолета Ryanair в Минске.

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