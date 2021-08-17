В телеграме появился канал задержанного белорусского журналиста Романа Протасевича. Это «авторский проект» без «откровенной пропаганды»

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В телеграме появился канал Sprava, который заявлен как «новый авторский проект» Романа Протасевича — бывшего главреда белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta, находящегося под домашним арестом. На это обратила внимание «Медиазона. Беларусь».

В первом посте в телеграме-канале Sprava читателям обещают «самые точные инсайды… взвешенный подход к подаче новостей и мнение человека, который побывал со всех сторон информационных баррикад».

Прежде всего, это медиа о самом главном в Беларуси и вокруг нее. Здесь не будет языка вражды. Здесь не будет непроверенной информации. Здесь не будет места откровенной пропаганде.

Второй пост посвящен помилованию осужденных деятелей оппозиции. В нем говорится, что «освобождение раскаявшихся оппозиционеров может произойти уже до конца этого года».

Время для вражды проходит. Представители власти понимают это и готовы идти на диалог. Условие одно и максимально простое — признать свои ошибки и вину. Можно сколько угодно говорить про белорусские законы и их несоразмерность, но если живёшь в стране — обязуйся соблюдать. Какими бы они не были.

Романа Протасевича задержали в Минске в мае 2021 года, после экстренной посадки самолета Ryanair, на котором он летел из Афин в Вильнюс. Вместе с Протасевичем была задержана его девушка Софья Сапега.

Власти Беларуси обвиняют Протасевича в организации массовых беспорядков, грубом нарушении общественного порядка и разжигании социальной розни из-за его роли в протестах против Александра Лукашенко в 2020 году.

В Беларуси Протасевич дал несколько интервью государственным СМИ, в которых осудил оппозицию. В конце июня его и Сапегу перевели под домашний арест. Протасевич говорил, что под домашним арестом он может пользоваться интернетом.

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