Оксимирон анонсировал первые за пять лет концерты

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Рэпер Оксимирон выступит с первыми концертами за пять лет.

Они состоятся в марте 2022 года — 4 и 5 марта в клубе A2 Green в Петербурге и 11 и 12 марта в клубе Adrenaline Stadium в Москве.

Концерты пройдут в формате «covid-free», то есть на них будут пускать только привитых от коронавируса или переболевших с QR-кодами.

1 декабря Оксимирон выпустил альбом «Красота и уродство». Он стал первой полноформатной работой рэпера с 2015 года, когда вышел альбом «Горгород».

Слухи о новом альбоме Оксимирона появились еще в начале ноября, когда рэпер выпустил 10-минутный клип «Кто убил Марка?». Затем вышли еще два видео на новые композиции «Цунами» и «Организация». Наконец, 12 ноября артист выпустил микстейп «Смутное время», состоящий из четырех новых треков и архивных записей, которые были сделаны в период с 2014 по 2021 год.

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