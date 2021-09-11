Суд запретил Apple ограничивать разработчиков в способах оплаты. Это позволит им избежать 30-процентной комиссии в App Store

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Суд в Калифорнии обязал корпорацию Apple разрешить сторонним разработчикам приложений рассказывать об альтернативных методах оплаты в обход App Store. Об этом пишет CNBC со ссылкой на решение cуда.

Как объясняет Business Insider, разработчики приложений теперь смогут напрямую давать ссылки на альтернативные способы оплаты, что позволит им избежать комиссии в магазине App Store, составляющей от 15% до 30%.

Решение вступит в силу через 90 дней, в декабре 2021 года.

Оно принято в рамках судебного разбирательства Apple и компании Epic Games — разработчиком популярной онлайн-игры Fortnite. В 2020 году Epic Games разрешила игрокам Fortnite покупать игровую валюту в обход комиссий Apple и Google, назвав их слишком высокими. Apple за это удалила Fortnite из App Store и заблокировала учетную запись Epic Games в магазине приложений.

Несмотря на ограничение Apple в возможности взимания комиссий, суд не признал корпорацию монополией и не обязал ее вернуть Fortnite в App Store. Более того, введение игровой валюты в Fortnite было признано нарушением правил App Store, и теперь Epic Games должна выплатить Apple около 3,5 миллиона долларов — 30% доходов, полученных от внедрения альтернативного метода оплаты.

В сентябре 2020 года несколько крупных разработчиков приложений — Epic Games, Spotify, Deezer, Tinder, ProtonMail — объединились в коалицию, чтобы бороться с комиссионной политикой Apple. Ее также критиковали основатель Telegram Павел Дуров и создатели сервиса для управления проектами Basecamp.

С 2021 года Apple снизила комиссию App Store с 30% до 15% для разработчиков, которые за год заработали в магазине приложений меньше миллиона долларов. Кроме того, с 2022 года корпорация полностью отменит комиссию для приложений с книгами, музыкой и видео.

С 30 сентября 2021 года Google запретит разработчикам приложений принимать платежи в обход Google Play, что подразумевает отчисление комиссии в 30% со всех полученных платежей. Из-за этого на Google подали в суд прокуроры 36 штатов США.

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