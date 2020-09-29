Google запретит разработчикам приложений принимать платежи в обход Google Play. За аналогичную схему критикуют Apple

Компания Google обязала разработчиков приложений в течение года перейти на платежную систему компании, что подразумевает отчисление комиссии в 30% со всех полученных платежей.

Новые правила вступят в силу 30 сентября 2021 года. В Google подчеркнули, что сейчас через платежную систему компании уже работают 97% приложений.

По данным CNBC, среди разработчиков, которые позволяют пользователям проводить транзакции в обход платежной системы Google — Netflix и Spotify.

Аналогичная система с обязательной комиссией в 30% действует в App Store. В последние месяцы против нее публично выступают все больше разработчиков — в частности, Telegram и Spotify подали жалобы в антимонопольные органы Евросоюза и США.

В конце сентября Epic Games, Spotify, Deezer, Tinder, ProtonMail и несколько других разработчиков создали «Коалицию за справедливость приложений» — объединение, созданное для для совместной борьбы с комиссионной политикой Apple.