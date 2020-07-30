Telegram подал жалобу в Евросоюз из-за комиссии в App Store

Мессенджер Telegram подал антимонопольную жалобу комиссару ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер на магазин приложений App Store. Об этом пишет Financial Times.

Мессенджер пожаловался на комиссию в 30%, которую Apple взимает с каждой транзакции и оформленной через App Store подписки и попросил ЕС заставить компанию позволить пользователям устанавливать приложения в обход своего магазина.

В июне аналогичные антимонопольные жалобы в ЕС подали шведский стриминговый сервис Spotify и японская компания Rakuten.

Основатель Telegram Павел Дуров 28 июля в своем телеграм-канале раскритиковал Apple за сбор в 30% для разработчиков в App Store, заявив, что из-за этого они повышают цены, чтобы покрыть убытки, и в итоговом счете за это платят пользователи.

Apple заявляет, что комиссия необходима для поддержания работы App Store. Дуров утверждал, что это не так: по его оценкам, для этого достаточно десятков миллионов долларов в год, в то время как на комиссии Apple зарабатывает порядка миллиарда.