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Telegram подал жалобу в Евросоюз из-за комиссии в App Store

Источник: The Financial Times
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Мессенджер Telegram подал антимонопольную жалобу комиссару ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер на магазин приложений App Store. Об этом пишет Financial Times. 

Мессенджер пожаловался на комиссию в 30%, которую Apple взимает с каждой транзакции и оформленной через App Store подписки и попросил ЕС заставить компанию позволить пользователям устанавливать приложения в обход своего магазина. 

В июне аналогичные антимонопольные жалобы в ЕС подали шведский стриминговый сервис Spotify и японская компания Rakuten. 

Основатель Telegram Павел Дуров 28 июля в своем телеграм-канале раскритиковал Apple за сбор в 30% для разработчиков в App Store, заявив, что из-за этого они повышают цены, чтобы покрыть убытки, и в итоговом счете за это платят пользователи.

Apple заявляет, что комиссия необходима для поддержания работы App Store. Дуров утверждал, что это не так: по его оценкам, для этого достаточно десятков миллионов долларов в год, в то время как на комиссии Apple зарабатывает порядка миллиарда. 

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