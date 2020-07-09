Павел Дуров призвал ограничить монополию Apple и Google на распространение приложений. Одновременно вице-президент Telegram высказал эту идею Мишустину

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Основатель Telegram Павел Дуров призвал к борьбе с Apple и Google как с монополистами на рынке распространения приложений.

Дуров отметил, что разработчики приложений должны выплачивать 30% от оборота Apple и Google только за то, чтобы их продукты попадали в AppStore или Play Market — по его словам, из-за этого чаще всего сами создатели приложений получают меньше чистого дохода от них, чем эти две компании.

«Фактически сегодня все разработчики мира, которые продают пользователям смартфонов премиальные и цифровые услуги, работают на Apple и Google в большей степени, чем на самих себя. В результате Apple и Google аккумулируют десятки миллиардов долларов на своих оффшорных счетах, в то время как сотни тысяч локальных команд разработчиков по всему миру находятся на грани экономического выживания», — написал Дуров.

Дуров отдельно отметил, что в то время как в случае с Google разработчики по крайней мере могут продвигать свои приложения и не используя Play Market, Apple прямо запрещает распространение в обход своего магазина приложений.

Создатель Telegram выразил мнение, что никогда ранее разработчики «не были настолько бесправны и зависимы» — например, в 1990-х годах, в период монополии Microsoft на рынке операционных систем, разработчики могли свободно создавать и распространять программы для Windows, не платя дополнительных отчислений Microsoft.

В конце поста Дуров поддержал намерения властей ЕС и России ввести антимонопольные меры против Apple. При этом он назвал требование о предустановке российских приложений на айфоны недостаточной мерой и призвал власти обязать Apple «как минимум предустанавливать собственные — альтернативные — магазины приложений, которые позволяли бы местным разработчикам не отправлять 30% от своего оборота в Калифорнию».

В декабре 2019 года в России приняли поправки в закон «О защите прав потребителей», запрещающие продавать телефоны, компьютеры и умные телевизоры без российского программного обеспечения. В СМИ поправки называли «законом против Apple», поскольку эта компания принципиально не предустанавливает сторонние приложения на свои устройства. Обязательной предустановку российского софта планировалось сделать с 1 июля 2021 года, но из-за пандемии коронавируса вступление нормы в силу отложили до 1 января 2022 года.

Поскольку Telegram распространяется бесплатно, разработчики ничего не платят Apple и Google (если не считать расходов на регистрацию аккаунтов разработчиков). Тем не менее, в 2016-2017 годах Telegram пришлось отказаться от игровой платформы внутри собственного приложения, поскольку Apple угрожала удалить мессенджер из App Store.

Пост Дурова появился в один день с выступлением вице-президента Telegram Ильи Перекопского на мероприятии в Иннополисе в Татарстане, где присутствовал премьер-министр России Михаил Мишустин — там Перекопский также подчеркнул, что 30% комиссии Apple и Google не позволяют разработчикам полностью раскрыть свой потенциал. Это было первое выступление представителя Telegram на публичном мероприятии в России с тех пор, как 18 июня Роскомнадзор объявил, что больше не будет блокировать мессенджер.

Григорий Левченко