Spotify пожаловался антимонопольным органам на новую единую подписку Apple

Музыкальный сервис Spotify обвинил Apple в неконкурентном поведении из-за презентации Apple One — единой подписки на все сервисы компании. Заявление Spotify опубликовало издание The Verge.

В очередной раз Apple использует свое доминирующее положение и несправедливую практику, чтобы поставить конкурентов в невыгодное положение и обделить потребителей, отдавая предпочтение собственным сервисам. Мы призываем антимонопольные органы срочно принять меры по ограничению антиконкурентного поведения Apple, которое, если его оставить без внимания, причинит непоправимый вред сообществу разработчиков и поставит под угрозу нашу общую свободу слушать, учиться, творить и общаться.

В Apple в ответ заявили, что клиенты компании по-прежнему «могут открывать для себя и наслаждаться альтернативами каждой из услуг Apple». В компании подчеркнули, что ввели подписку, чтобы у пользователей была возможность сэкономить и получить доступ сразу ко всем услугам.

Apple представила подписку Apple One на онлайн-презентации, прошедшей 15 сентября. Она позволяет управлять всеми подписками компании: Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и iCloud (все четыре сервиса доступны в России), а также Apple News+ и Apple Fitness+ (недоступны в России).

В последние месяцы между Apple и разработчиками приложений возникли разногласия из-за комиссии в 30% со всех покупок, которые пользователи iPhone и iPad совершают в приложениях. Против комиссии выступали создатели сервиса для управления проектами Basecamp, основатель Telegram Павел Дуров, компания Epic Games, разработавшая игры Fortnite и Infinity Blade.

Музыкальный сервис Spotify ранее стал инициатором двух антимонопольных расследований в Евросоюзе в отношении App Store и Apple Pay.